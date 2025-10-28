הוועדה המייעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, בראשות ד"ר דליה זליקוביץ, סיימה את עבודתה והגישה היום (שלישי) את המלצותיה לשר הביטחון ישראל כ"ץ.

במהלך שלושה חודשי עבודה, קיימה הוועדה 19 ימי דיונים בין אוגוסט לאוקטובר 2025, שבהם שמעה עשרות גורמים ממערכת הביטחון, התקשורת, האקדמיה, התרבות, החברה האזרחית ונציגי משפחות שכולות.

חברי הוועדה אף ביקרו בתחנות גלי צה"ל וגלגלצ והתרשמו מפעילותן מקרוב. הוועדה פרסמה קול קורא פתוח לציבור, שבמסגרתו התקבלו למעלה מ-5,000 תגובות.

לצד יו"ר הוועדה ד"ר זליקוביץ, כיהנו גם חברי הוועדה דורון כהן, יונתן בן חמו, שרה העצני כהן ואלעד מלכא - אשר שימש גם כמזכיר הוועדה.

הוועדה המליצה לשר הביטחון לסגור את תחנת גלי צה"ל, או לחילופין להפסיק את שידורי האקטואליה.

כ"ץ הודה לחברי הוועדה על עבודתם וציין כי לא יקבל את המשך המצב הנוכחי בתחנה: "אני מודה לחברי הוועדה על עבודתם היסודית, הרצינית והמקצועית, ועל ההשקעה הרבה בבחינת מכלול ההיבטים הקשורים לפעילות גלי צה"ל".

הוא הוסיף: "כפי שהבהרתי בעבר, אינני מוכן שהמצב הקיים יימשך. אלמד את המלצות הוועדה בכובד ראש ואודיע על החלטתי בקרוב".