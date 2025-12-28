היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה הערב (ראשון) עמדה רשמית לבג"ץ בה היא תומכת במתן צו ביניים שיקפיא את החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל, וזאת עד להכרעה בעתירות התלויות בנושא.

מדובר בעתירות שהוגשו על ידי גופים שונים, בהם מועצת העיתונות, ארגון העיתונאים, ועד עובדי גלי צה"ל, התנועה לאיכות השלטון והאקדמיה למען ישראל דמוקרטית.

על פי עמדת היועצת, ההחלטה על סגירת התחנה לוקה בשורה של פגמים משפטיים, הליכיים ומהותיים, אשר כוללים פגיעה בזכויות יסוד, בחופש הביטוי ובחופש העיתונות.

בהרב-מיארה מדגישה כי הצעד משתלב במגמה רחבה של פגיעה בשידור הציבורי, וכי קיים חשש ממשי ליצירת "אפקט מצנן" שירתיע כלי תקשורת נוספים מביקורת על הממשלה.

עמדת היועמ"שית בעניין גל"צ

היא אף מדגישה כי עיתוי המהלך, סמוך לבחירות קרבות, לא נשקל כראוי, וכי ההחלטה אינה עומדת באמות המידה המשפטיות הנדרשות.

בשל חומרת הטענות, מבקשת היועצת להקפיא לאלתר כל פעולה או הימנעות מפעולה שנובעת מהחלטת הממשלה או נעשית לצורך יישומה, לרבות שינויים בלוח השידורים, פיטורי עובדים או סיום התקשרויות חוזיות.