הסרטון שפרסמה המשטרה דוברות המשטרה

סערה פרצה בצהריים (שלישי) בעקבות סרטון שפרסמה המשטרה לקראת משחק הכדורגל הערב באצטדיון סמי עופר בחיפה.

בתיעוד נראים זיקוקים והתפרעויות - תוך קריאה לצופים לזהות האם מדובר באירועים במגרש כדורגל או בהתפרעויות במזרח ירושלים.

הסרטון עורר תגובות נזעמות, בראשן של מועדון הכדורגל הפועל תל אביב. המועדון, שאוהדיו היו מעורבים בעימותים עם שוטרים בשבוע שעבר, מסר כי הוא "מזועזע מהסרטון המבחיל והמסוכן שפרסמה משטרת ישראל", וקרא לגורמים הרשמיים לגנות את המהלך.

בהודעת המועדון נכתב, "צריך להגיד זאת בבירור ומבלי להתייפייף, דמם של אוהדי הכדורגל בישראל הותר. אנו מתריעים מראש, האסון הגדול קרוב מתמיד - וכשהוא יגיע, לגורמי האכיפה שאמונים על שמירה על הסדר, יהיה חלק עיקרי בו".

המועדון קרא לאוהדים לנהוג באיפוק ולא להיגרר לפרובוקציות, אך גם הביע חוסר יכולת להבטיח את שלום אוהדיו. "אנו קוראים מכאן לאוהדי הקבוצה שמגיעים הערב לאצטדיון סמי עופר לנהוג באיפוק ולא להיגרר לפרובוקציות. המועדון מודיע בצער רב, שהיינו שמחים לקרוא לכם להגיע בהמוניכם למשחק כדורגל מרגש, אך אנו לא יכולים לקחת אחריות על כך שכולם יחזרו לביתם בשלום".

"מועדון הכדורגל הפועל תל אביב לא ישלים עם התנהגות ברוטלית ואלימה כנגד אוהדיו המסורים וימשיך לעמוד על זכותם של אוהדי כדורגל לצפות ולתמוך בקבוצתם מבלי לחשוש לבריאותם", נמסר לסיום.