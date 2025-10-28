זיאד בחיס, מומחה פלסטיני לענייני ירושלים, מזהיר מפני תוכנית ישראלית לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית ולהקים את בית המקדש.

בשיחה עם סוכנות הידיעות הפלסטינית "שיהאב", טען בחיס כי "ישראל רואה במסגד אל-אקצא נקודת ההכרעה של הסכסוך על פלסטין, והציונות הדתית חותרת להשיג שליטה מלאה על המסגד, כשלב חשוב בהפיכת אל-קודס לירושלים ושטח פלסטין לישראל".

לדבריו, "התוכנית הישראלית מוצאת לפועל באמצעות חפירות ארכיאולוגיות שנועדו למחוק את ההיסטוריה האסלאמית, חלוקת השימוש בהר הבית על בסיס קריטריונים של זמן ומקום, מניעת כניסת מוסלמים למקום במהלך החגים היהודיים, והפיכת חצרות הר הבית למקום תפילה יהודי".

בחיס ציין כי "הסכנה הגדולה ביותר טמונה באזור הדרום-מערבי של מסגד אל-אקצא, שכן קיימת בו סכנת התמוטטות בגלל החפירות הארכיאולוגיות".

עוד טען בחיס כי "ישראל פועלת להקים מוסדות יהודיים ובתי כנסת מסביב למסגד אל-אקצא כדי לקבע את הרושם שהמסגד ממוקם בלב עיר יהודית קדושה, והתוכנית להקמת בית המקדש כבר הגיעה לשלב מתקדם לקראת הכנסת כלי הפולחן והקרבנות".