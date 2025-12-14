הרב אליהו שלנגר בסיור מנהלת הר הבית

מנהלת הר הבית פרסמה היום (ראשון) תיעוד מהרב אלי שלנגר הי"ד, שליח חב"ד באוסטרליה, שנרצח בפיגוע הקשה שאירע היום, במהלך סיור שערך לפני כחצי שנה יחד עם רבני חב"ד.

בתיעוד נראה הרב שלנגר על גג בית הכנסת המחכמה, משתתף בהדרכה מיוחדת מפי ראש מנהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, בנושא העלייה להר הבית ומבנה המקום.

הסיור התקיים במסגרת ביקור של משלחת רבני חב"ד מאוסטרליה.

הרב שמשון אלבוים, ספד לו: "הלב דואב את רציחתם של הקדושים בפיגוע הנורא. זכיתי לארח את הקדוש הרב אליהו שלנגר הי"ד על גג בית הכנסת המחכמה יחד עם משלחת רבני חב"ד מאוסטרלי".

הוא הוסיף, "הרב העמיק בלימוד נושא העלייה להר הבית והלכות בניין המקדש בימינו ופניו קרנו בראותו את מקום המקדש. כולנו תפילה שיהיו אלו קרבנות אחרונים ובבניין המקדש ננוחם".