השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, התייחס הערב (ראשון) לדברים שפורסמו מפי ראש השב"כ לשעבר רונן בר בספרו החדש של הפרשן הצבאי ניר דבורי, "משדר מלחמה".

בר טען כי ביקורי בן גביר והמתפללים היהודים בהר הבית תרמו למתח שהוביל, בין היתר, להחלטת חמאס לפתוח במתקפה על ישראל בשבעה באוקטובר.

לפי הספר, בר היה סבור כי חמאס ראה את עצמו כמגן המקומות הקדושים, והפעילות בהר הבית סיפקה לו עילה להגביר את ההסלמה.

לדבריו, "הפעילות של בן גביר והמתפללים היהודים בהר הבית יצרו מתח שחמאס החליט לנצל, בין השאר מתוך תפיסה שהוא 'מגן המקומות הקדושים'. התפקיד של בן גביר בשבעה באוקטובר והחלק שלו בהגעה שלנו לשבעה באוקטובר - דרמטי הרבה יותר מכל כשלי אוגדת עזה".

בן גביר לא נשאר אדיש לדברים, ובפוסט שפרסם בחשבון ה-X שלו כתב: "אחרי יותר משנתיים ראש השב"כ הכושל לשעבר רונן בר מצא את האשמים במחדל ה-7.10 שחתום ורשום על שמו. אין לתאר".