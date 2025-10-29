נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הדגיש הלילה (רביעי) כי לישראל יש זכות להגיב להפרות של חמאס, לאחר שארגון הטרור הרצחני תקף חיילים ברפיח.

בשיחה עם עיתונאים על מטוס האייר פורס 1, אמר טראמפ: "חמאס פגע בחייל ישראלי וישראל ירתה בחזרה. הם צריכים לירות בחזרה. זה לא יסכן את הפסקת האש. חמאס צריך להתנהג יפה. אם הם לא יתנהגו יפה הם יושמדו והם מבינים את זה".

אתמול בערב התייחס סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די. ואנס להפרות הפסקת האש מצד חמאס ולתגובת ישראל.

"למרות אירועי היום - הפסקת האש בעזה תישמר. ארה"ב ציפתה ומצפה שיהיו עוד התכתשויות מפעם לפעם", אמר ואנס.

לדבריו, הציפייה האמריקנית היא לתגובה ישראלית, שכן אי אפשר להשאיר מתקפות מהסוג של חמאס ללא מענה. "חמאס או גורם אחר בעזה תקף חייל ישראלי, מצפים שישראל תגיב".