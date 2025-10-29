יעלון על מאחורי הקלעים של תוכנית ההתנתקות ערוץ כנסת

בפרק חדש בתוכנית 'מאחורי הקלעים של תוכנית ההתנתקות' בערוץ כנסת, חושף הרמטכ"ל לשעבר רב-אלוף (מיל') משה (בוגי) יעלון, כי נחשף לראשונה לתוכנית ההתנתקות מתוך עיתון הארץ.

"מבחינתי נושא ההתנתקות עולה כבר בקיץ 2003", מספר יעלון. "באותה תקופה, ראש הממשלה שרון שואל אותי באופן מפתיע בפגישת עבודה מה דעתי על לפנות שלושה יישובים ברצועת עזה".

הוא סיפר כי השיב: "בשום פנים ואופן לא. אם אנחנו נסוגים באופן חד-צדדי ומפנים שלושה יישובים ברצועת עזה, אז לכאורה נצטרך להשקיע פחות כוחות בהגנה על היישובים, אבל מבחינה אסטרטגית אנחנו חוזרים לשיח הנסיגות וזה רע מאוד מבחינתנו".

יעלון הוסיף כי רק חודשים לאחר מכן, נחשף לפרטי התוכנית לראשונה באופן פומבי: "בפברואר 2004 אני קורא בעיתון הארץ 'תכנית ההתנתקות', מוצגת שם תכנית ההתנתקות, ואני לא מכיר את זה, כרמטכ"ל".