זמן קצר לפני פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בעיר הנמל בוסאן שבדרום קוריאה, שיגר הלילה (חמישי) נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודעה ברשת החברתית שבבעלותו Truth Social ובה הודיע כי הנחה את משרד ההגנה לפתוח מחדש בניסויים בנשק גרעיני.

טראמפ נימק את המהלך בכך ש"מדינות אחרות מבצעות ניסויים במערכות שלהן".

טראמפ הוסיף: "לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת. זה הושג בכהונתי הראשונה, כולל עדכון ושדרוג של הנשק הקיים. בשל כוח ההרס העצום, שנאתי לעשות זאת, אבל לא הייתה לי ברירה! רוסיה במקום השני וסין בשלישי - אך תשתווה בעוד חמש שנים. בגלל שמדינות אחרות מבצעות ניסויים במערכות, הנחיתי את משרד ההגנה להתחיל ניסויים בכלי הנשק הגרעיניים שלנו באופן זהה. התהליך יחל באופן מיידי".

הפעם האחרונה שבה ערכה ארצות הברית ניסויים בנשק גרעיני הייתה בשנת 1992.

פגישת טראמפ ושי התקיימה בבסיס חיל אוויר מקומי ונמשכה כשעה ו-40 דקות. בפתח הפגישה לחצו השניים ידיים, וטראמפ אמר: "טוב לראותך שוב". הפגישה הקודמת ביניהם התקיימה בשנת 2019.

טראמפ ציין כי המדינות "עשויות לחתום היום על הסכם", בהתייחס להסכם סחר שמטרתו לסיים את מלחמת המכסים בין שתי המדינות.

במהלך הפגישה, אמר שי: "זה טבעי שאנחנו לא תמיד מסכימים על נושאים, שיהיו לנו חילוקי דעות". בהמשך, אישר כי הצוותים של שני הצדדים הגיעו ל"הבנות בסיסיות". הוא הודה לטראמפ על "תרומתו להפסקת האש בעזה".

לאחר הפגישה, עזבו שני המנהיגים את המתחם, וטראמפ נראה כשהוא עולה על מטוס הנשיאות "אייר פורס 1". טראמפ לא התייחס לשאלת עיתונאים על הפוסט שבו כתב כי הורה לחדש את הניסויים הגרעיניים.