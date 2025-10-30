פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן: הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, הייתה מעורבת באופן אקטיבי בהדלפת החומרים מהפרשה, כך דיווח הכתב דורון קדוש.

על פי הדיווח, חומרי החקירה מעידים באופן ברור, כי הפצ"רית היא זו שהורתה להעביר לתקשורת חומרים, וביום ההדלפה של הסרטון - היא עודכנה מבעוד מועד, שעות רבות טרם הפרסום, על הכוונה להדליף אותו.

עוד עלה מהחקירה כי הפצ"רית שיתפה פעולה עם ההדלפה - והייתה מעורבת בה באופן מלא.

לאור ההתפתחיות בחקירה פורסם כי תומר ירושלמי שכרה את שירותיו של עו"ד דורי קלגסבלד.

במקביל, דווח כי הרמטכ"ל אייל זמיר החליט שלא למנות בשלב זה את סגנה של הפצ"רית, אל"מ גל עשהאל, לממלא מקומה עד לקבלת חוות דעת משפטית רשמית מהיועצת המשפטית לממשלה.

הרמטכ"ל מעוניין לשמוע האם לדעת היועמ"שית עשהאל יכול לכהן בתפקיד לאחר שמונה על ידי הפצ"רית לבצע את הבדיקה הפנימית בפרקליטות הצבאית בעקבות הדלפת הסרטון וטען כי מאות גורמים נחשפו לו ולכן לא ניתן היה לקבוע מי אחראי להדלפה.

אתמול הודיע צה"ל על פתיחת חקירה פלילית בנוגע להדלפת הסרטון, כולל בדיקת מעורבות אפשרית של גורמים בפרקליטות הצבאית. זאת, כחודש לאחר שהפרקליטות הודיעה לבג"ץ כי לא תיפתח חקירה בפרשה.

במסגרת ההחלטה, נמסר כי הרמטכ"ל אייל זמיר אישר את בקשתה של הפרקליטה הצבאית הראשית האלופה יפעת תומר ירושלמי לצאת לחופשה עד להשלמת בירור הפרטים.

בתקופה האחרונה התנהלה חקירה פלילית סמויה של המשטרה. החקירה הובילה להתפתחות שמקשרת לכאורה גורמים בפרקליטות הצבאית הראשית בהדלפת הסרטון. החקירה מנוהלת על-ידי משטרת ישראל בליווי פרקליטות המדינה.