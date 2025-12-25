נשיא בית המשפט הצבאי הורה היום (חמישי) לתביעה הצבאית להשיב בתוך שלושה ימים לבקשת עורכי דינם של לוחמי כוח מאה, אשר דורשים לבטל את כתב האישום נגדם.

הדרישה נובעת, לדבריהם, מפגמים שנפלו בהליך המשפטי ומהשלכות פרשיית הפצ"רית. ההוראה ניתנה כשבוע לפני מועד הדיון הבא בתיק.

מדובר בהחלטה משמעותית נוספת שצפוי לקבל הפצ"ר הנכנס האלוף איתי אופיר לאחר החלטתו בתיק רמ"ט גולני מוקדם יותר החודש.

שניים מהלוחמים מיוצגים על ידי עורכי הדין עדי קידר, משה פולסקי ונתי רום מארגון חוננו. לטענת הסנגורים, יש מקום להביא לסיום ההליך בשל פגמים מהותיים בחומרי החקירה ובאופן ניהול התיק.

השלושה מסרו: "בהמשך להחלטתו הקודמת שבית הדין, אשר הפנה את תשומת לב הפצ"ר החדש והתביעה הצבאית לטענותיהם כבדות המשקל של הסנגורים בפרשת שדה תימן, כעת לקראת הדיון הקבוע לשבוע הבא מאותת שוב בית הדין לתביעה ומבקש את תגובתה עד יום ראשון לגבי המשך ההליכים בתיק. כולנו תקווה כי בכך תסתיים הפרשה העגומה הזו ותאפשר ללוחמים לנסות ולשקם את חייהם ולשוב לחיים נורמליים".