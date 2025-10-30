זירת נפילת הנער בירושלים תיעוד מבצעי מד"א

נער כבן 15 נהרג היום (חמישי) במהלך הפגנה של הציבור החרדי נגד הגיוס לצה"ל, לאחר שנפל מגובה באתר בנייה בשדרות שז"ר בירושלים.

הצעיר החליק באתר בנייה ונפל מגובה כ-20 קומות. פרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הנער כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית וללא סימני חיים, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה.

כוחות משטרה של מחוז ירושלים נמצאים במקום והחלו בבדיקת נסיבות המקרה.

פרמדיק מד"א לישי שמש וחובש רפואת חירום במד"א דניאל אלייקים, סיפרו: "הנער שכב למרגלות אתר בנייה רב הקומות כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית קשה מאוד. סיפרו לנו שהוא נפל מגובה רב. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעתו הייתה קריטית ולצערינו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן האשים את ההנהגה החרדית במותו של הנער, "ההנהגה החרדית הרקובה היא האחראית הישירה למותו הכואב של נער צעיר בהפגנה בזויה ומיותרת. הוא יצא בהוראת אותה הנהגה כדי להיות מגן אנושי של הכוח והשררה של העסקנים החרדים".

צוותי מגן דוד אדום המאבטחים רפואית את העצרת בירושלים העניקו עד כה טיפול רפואי ל-56 מהמשתתפים. ארבעה מהמטופלים פונו במצב קל לבתי החולים, בעקבות שני מקרי התעלפות, אירוע לבבי וחבלה קלה.

על פי הערכות המשטרה, כ-300 אלף בני אדם השתתפו בעצרת החרדים בירושלים.

העצרת נמשכה כשעתיים והיא הופסקה מיד עם היוודע דבר האסון. העצרת התפרסה בצירים מרכזיים בעיר: מגשר המיתרים ועד תחנת הדלק בכניסה לירושלים, לאורך רחוב ירמיהו, רחוב הצבי, שדרות שז"ר, רחוב יפו ועד רחוב שרי ישראל ומלכי ישראל.

כאלפיים שוטרים ולוחמי מג"ב איבטחו את העצרת והכווינו את התנועה ברחבי עיר.

לפני שהחלה המחאה מאות צעירים חרדים צעדו מגשר המיתרים לכיוון מרכז העיר על הכביש וקראו בקול קריאות גנאי, ביניהן "ציונים ארורים". הם הניפו שלטי מחאה נגד גיוס בני ישיבות.