הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס באולפן חדשות 12 להפגנת החרדים שהתקיימה היום (חמישי) בירושלים, וניתח את משמעותה העמוקה מבחינת הציבור החרדי וההקשר הסוציולוגי הרחב.

לדבריו, השינוי המרכזי בחוק הגיוס המוצע נעוץ דווקא בניסוחו. "החידוש הלשוני הכי משמעותי בחוק שיונח על שולחן ועדת החוץ והביטחון הוא שמחקו את הביטוי 'בחורי הישיבות', ובמקומו נכתב 'הסדרת מעמדם של בחורי הישיבות'. זה נשמע כמו שינוי סמנטי, אבל יבואו המנהיגים החרדים ויגידו - הנה, תראו, החוק הזה לא מגייס אותם, הוא מסדיר את מעמדם".

בהתייחסו לתוכנו המעשי של החוק אמר סגל: "מי הולך לצבא? אלה שנשרו בדרך אחרי שנתיים, אלה שעושים שירות אזרחי ולכן צריך לראות את הסיפור הזה במשקפיים סוציולוגיים".

בהמשך דבריו עמד על הפער בין החברה החרדית לבין המודרנה, כפי שהתבטא לטענתו בעצם קיומה של ההפגנה: "כל ההפגנה היום היא כולה עדות לחוסר המודל העסקי של הציבור החרדי. הרי איך צילמו את ההפגנה הזאת? עם רחפן, איך שידרו אותה? בטכנולוגיה סלולרית של דור חמש, מאיפה כל התמונות? מטלפונים סלולריים שהם אסורים בכלל. כל האירוע היום הוא קריאה: עולם חדש עד הייסוד נחריבה".

בסיום דבריו התייחס סגל למצבו האסטרטגי של המגזר החרדי ואמר, "בצלאל סמוטריץ' רוצה להוביל את מדינת ישראל למקום שלו, הוא מציג תוכנית, יאיר גולן יש לו את התוכנית שלו. אין מודל קיום לחברה החרדית - ולכן מה שאנחנו רואים עכשיו זה לא הפגנה, אלא זעקת 'שמע ישראל' - אין לנו כרגע איך להושיע את עצמנו ונקווה לטוב".