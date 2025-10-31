הכתב הצבאי של כאן חדשות, איתי בלומנטל, נכנס לרצועת עזה יחד עם מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה נתנאל שמכה, במסגרת סיור בעומק השטח שבשליטה ישראלית בצפון הרצועה.

בכתבה הוא צייין כי צה"ל מחזיק כיום יותר מ-50% משטח הרצועה, עם מערך מוצבים רציף היוצר חיץ בין הכוחות הישראליים לבין מה שנשאר מיכולות חמאס באזור.

בלומנטל תיעד את "מוצב מגן כפר עזה", כשני קילומטרים בתוך הרצועה, ואת רכס ה-70 המשקיף על שטחים נרחבים בצפון עזה. "הכל הרוס למעט בית חולים", ציין שמכה, "כל התשתיות של חמאס בג'באליה הושמדו".

לשאלת הכתב על הפסקת האש וההגבלות הפועלות בשטח אמר שמכה, "אני לא אוהב את המושג 'הפסקת אש' לצבא. אנחנו בהגנה, ותוך כדי ההגנה עושים פעולות התקפיות - פשיטות, טיהור, ניטרול. כל מה שמסכן אותנו - מטפלים בו".

בנוגע למעורבות האמריקנית במעקב אחר הפסקת האש, השיב: "אני מדווח למפקד האוגדה ולמפקד הפיקוד. יש לי גבולות גזרה ברורים. אני לא מעדכן קצין אמריקני".

הוא התייחס גם לאפשרות של חידוש התמרון הקרקעי ואמר, "יש שני יעדים ברורים: השמדת חמאס והשבת החטופים. אם לא נעמוד במשימות - חוזרים פנימה".

לקראת סיום הסיור ציין כי החטיבה צפויה לעלות צפונה לגבול לבנון. "השיטה שם הרבה יותר התקפית. מי שרואה פעיל חיזבאללה - חותר למגע והורג אותם".