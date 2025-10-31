פרטים חדשים מפרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן מתפרסמים היום, לפיהם הקצינים המעורבים הציגו גירסה מלאה המפלילה את הפצ"רית, האלופה תומר-ירושלמי.

על פי הדיווח שפורסם בחדשות 12, החשדות כוללים מעורבות ישירה בהדלפה, הגשת תצהיר כוזב לבג"ץ, שיבוש הליכי חקירה וזיוף מסקנות בדיקה פנימית.

על פי הדיווח, "הדברים נתמכים בראיות אובייקטיביות שכבר מצויות בידי המשטרה".

בדיקת פוליגרף לדוברת הפרקליטות הצבאית נערכה בסוכות האחרון. ממצאיה הונחו על שולחנו של ראש השב"כ הנכנס דוד זיני, כבר ביומו השלישי בתפקיד.

על פי גורמים יודעי דבר, המידע שנמסר במהלך בדיקת הפוליגרף לא נחשף בטעות, אלא נאמר באופן מכוון על ידי דוברת הפרקליטות הצבאית.

הגורמים מציינים כי הקצינים חששו תחילה למסור את הפרטים מחשש שיבולע להם מצד הפצ"רית, אך עם הזמן בחרו לשתף פעולה.

לפי הדיווח, לפחות ארבעה קצינים בפרקליטות הצבאית נחקרו או צפויים להיחקר בקרוב. בשלב זה, האלופה תומר-ירושלמי עצמה טרם זומנה לחקירה.

הבוקר שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי תומר ירושלמי לא תשוב לתפקידה, זאת בעקבות מעורבותה בפרשת הדלפת הסרטון והחשדות נגדה.

כ"ץ הסביר כי ההחלטה התקבלה "נוכח חומרת החשדות ורגישות תפקיד הפצ"ר שממונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בכל צה"ל".

לדבריו, "אוודא שימוצה הדין עם כל מי שנתן ידו לעלילת הדם נגד חיילי צה"ל בפרשת שדה תימן".

הוא הוסיף כי כבר בימים הקרובים ימונה ממלא מקום לפרקליטה הצבאית הראשית, ובמקביל ייפתח הליך למינוי קבוע. כ"ץ העביר רמז לרמטכ"ל והדגיש "על פי החוק, מינוי פרקליט צבאי ראשי נעשה בידי שר הביטחון, בהתאם להמלצת הרמטכ"ל"