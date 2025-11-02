הולכת רגל צעירה נהרגה הערב (ראשון) בתאונת דרכים קשה ברחוב אבא אבן בראשון לציון, לאחר שנפגעה מאופנוע.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הצעירה, כבת 20, כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלת ראש קשה. לאחר ניסיונות החייאה ממושכים, נאלצו לקבוע את מותה בזירה.

במקביל, רוכב האופנוע, צעיר כבן 20, שנפצע באורח בינוני, פונה לבית החולים וולפסון בחולון עם חבלות בראש ובבטן.

פרמדיקית מד"א עדן מרזייב וחובש מד"א ישראל נתנאל גמרו סיפרו, "האישה הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהיא סובלת מחבלת ראש קשה, לאחר שנפגעה מאופנוע. הענקנו לה טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה ממושכות ומאומצות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

לדבריהם, "צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי לרוכב האופנוע שנפצע באורח בינוני ופינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".