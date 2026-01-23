ברק בר צילום: תיעוד מבצעי מד"א

ברק בר, בן 22 מעפולה ולוחם משוחרר ממג"ב, הוא אחד משני ההרוגים בתאונה הקטלנית שהתרחשה הלילה (שישי) בכביש הסרגל, בציר 65. בר נהרג לאחר שירד יחד עם בני משפחתו לסייע לנפגעים בתאונה קודמת שאירעה במקום - ונפגע מרכב חולף. עוד באותו נושא: תאונה קטלנית ליד עפולה

שני הרוגים בתאונות דרכים במרכז ובצפון מותו של ברק בר נקבע בזירה. יחד עמו נפצעו בתאונה אביו, רהב בר, שמאושפז במצב בינוני במחלקה הכירורגית בבית החולים העמק בעפולה, ובן זוגה של אחותו, שנפצע באורח קשה ופונה לבית החולים רמב"ם בחיפה. בתאונה נהרגה גם אישה נוספת, שמותה נקבע בבית החולים העמק. נוסף על שני הפצועים קשה והאב, נפצעו בתאונה שלושה בני אדם נוספים באורח קל - וכולם שוחררו מבית החולים. מהמשטרה נמסר כי בוחני תאונות דרכים פתחו בחקירה לבירור נסיבות התאונה.