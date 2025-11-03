גורמים ביטחוניים חשפו כי הדרג המדיני צפוי לאשר את חזרתם של מאות מחבלי חמאס מאזור רפיח שבשליטת צה"ל, אל שטח פלסטיני - זאת בתנאי שיניחו את נשקם.

על פי ההערכה, מדובר בכ-200 מחבלים שנלכדו בכמה כיסים בדרום הרצועה באזור שבשליטת צה"ל עם כניסת הפסקת האש לתוקף.

הגורמים הסבירו בשיחה עם חדשות 12 כי ההחלטה נשקלת בין היתר מטעמים מבצעיים, ובהם הרצון לצמצם את הסיכון לחיילי צה"ל שמוצבים במרחב, וכן לאפשר חיפוש אחר חללים וחטופים נוספים באזור.

על פי הדיווח ברשת אל-ג'זירה, חלק מהמחבלים מצויים במנהרות תת-קרקעיות. חלקם נחשבים לאחראים למותם של לפחות שלושה לוחמים מאז כניסת הפסקת האש לתוקף.

גורם מדיני מסר כי "ראש הממשלה אינו מאפשר מעבר בטוח של 200 מחבלי חמאס. ראש הממשלה ממשיך בעמדתו הנחרצת של פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה, תוך סיכול איומי טרור נגד כוחותינו".

משפחתו של אפי פלדבאום, שנפל במרחב בו שוהים המחבלים, פנתה בהודעה לראש הממשלה: "היום אתה עומד במבחן. האם פניך לפירוק וחיסול חמאס או להסדרה והכלה. ברגעים אלו אתה עומד לקבל החלטה שהינה החלטה מכרעת על כל עם ישראל. האם אנו מוכרים את בטחוננו למתווכות או דואגים לבטחון אומתנו ושלום חיילנו".

המשפחה ביקשה: "עצור את השמועות ותודיע עכשיו שמחבלי חמאס לא יקבלו פרס על הרג חיילי צה"ל. ישנם רק שתי אפשרויות או שיכנעו או שיחוסלו. אנו נעמוד כחומה בצורה לעצור את הטרוף ולדאוג שעם ישראל מקבל את המינימום הנדרש חיסול חמאס והכרעתו ולא חיזוקו ע"י חזרת מחבלים כגיבורים משדה הקרב. נגמרו התירוצים".

במערכת הפוליטית נרשמה התנגדות למהלך. שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, בצלאל סמוטריץ', תקף את האפשרות: "אדוני רה"מ, זה טירוף מוחלט - תעצור את זה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה לראש הממשלה בדרישה: "להרוג או לכלוא את כל 200 המחבלים שנמצאים מעבר לקו הצהוב. זו הזדמנות להשמיד או לעצור - לא לשחרר אותם בתנאים מגוכחים".