בבית משפט השלום בתל אביב נערך היום (שני) דיון בבקשת המשטרה להאריך בחמישה ימים את מעצרם של הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת האלופה יפעת תומר-ירושלמי ושל התובע הצבאי הראשי לשעבר אלוף-משנה מתן סולומש.

לפי החשד השניים מעורבים בהדלפת הסרטון שתיעד לכאורה חיילי מילואים מכים מחבל עצור במתקן שדה תימן. השופטת שלי קוטין אסרה לצלם בתוך אולם הדיונים.

במהלך הדיון טענה נציגת המשטרה כי "קיים חשש ממשי לשיבוש מהלכי חקירה ולכן אנחנו מבקשים את הארכת מעצרם של החשודים". המשטרה ביקשה להאריך את מעצרה של תומר ירושלמי בחמישה ימים.

המשטרה עדכנה כי עד כה נחקרו שבעה חשודים במעורבות בפרשה, חמישה מתוכם מוגדרים חשודים.

עו"ד דורי קלגסבלד, סנגורה של תומר ירושלמי, ביקש לשחררה למעצר בית - אך נציגת המשטרה סירבה, "זה לא יתאפשר - מחשש לשיבוש".

תומר ירושלמי נעדרה אתמול (ראשון) מאז שעות הבוקר המאוחרות. בשעות אחר הצהריים אותר בביתה מכתב פרידה.

בשעה 17:00 פנו בני משפחתה למוקד 100 של המשטרה ודיווחו על היעדרותה. המשטרה איתרה את מיקומה באמצעות איכון של הטלפון האישי שלה - בחוף הצוק שבתל אביב, שם רוכזו מאמצי החיפוש.

היא אותרה לבסוף בריאה ושלמה ונלקחה על ידי המשטרה לתחנת מרחב ירקון, ומשם הועברה למעצר בבית הסוהר נווה תרצה. לאחר מעצרה, נעצר גם אל"ם מתן סולומש, התובע הצבאי הראשי לשעבר.

החיפושים אחר יפעת תומר ירושלמי גדעון מרקוביץ'/TPS

גורמים המעורים בפרטי החקירה הביעו הבוקר ספקות באשר לטענת ניסיון ההתאבדות של תומר ירושלמי. לדבריהם, "הכול היה מבוים מההתחלה ועד הסוף. החשד הוא שהיא לקחה איתה שני טלפונים - אחד לאיכון ואחד לזריקה לים", כך לפי פרסום בחדשות 12.

עוד הוסיפו אותם גורמים כי גם המכתב שנמצא בביתה של תומר ירושלמי לא תואם למכתבי התאבדות: "זה מכתב לא חד-משמעי, מוזר ומלא ברמזים - מי שקורא אותו מבין ישר שזה לא מכתב התאבדות טיפוסי".