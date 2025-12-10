עו"ד חגי הרוש, עוזרה הבכיר של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, נמנע מן הרגע הראשון לעסוק בפרשת הפצ"רית, בשל מעורבות לשכת היועמ"שית בהיבטים שונים של הפרשה, לרבות תגובה לבג"ץ ובדיקת הדלפת סרטון שדה תימן.

לפי דיווח של אבישי גרינצייג בערוץ i24, למרות זאת, כאשר בהרב מיארה פנתה אל היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, לקבלת חוות דעת בשאלה האם היא עצמה מצויה בניגוד עניינים - היא לא חשפה בפניה את העובדה שעוזרה הבכיר כבר נמנע מהטיפול בפרשה. גם הימנעותו של המשנה לפרקליט המדינה, עו"ד אלטמן, לא הוזכרה.

הפנייה לקוטיק נעשתה רק לאחר שהוגשו מכתבי התראה ועתירות לבג"ץ. עוד קודם לכן, היועמ"שית סירבה להסיר את ידיה מהטיפול בפרשה, ואף הנחתה את הרמטכ"ל לפעול מולה ישירות.

על פי הדיווח, גם לאחר שקיבלה את חוות הדעת של קוטיק, הוסיפה בהרב מיארה מסמך ביקורתי על איכות חוות הדעת.

בדיון בבג"ץ שעסק בנושא, נציג היועמ"שית לא מסר לשופטים כי בכירי לשכתה נמנעו מלטפל בפרשה.

עוד נחשף כי סגן הפצ"רית, תא"ל גל עשהאל, העיד כי פעל לאורך כל הדרך בתיאום עם לשכת היועמ"שית. לדבריו, ההנחיות שקיבל ניתנו לו על ידי עו"ד חגי הרוש, שפעל בשם היועמ"שית גלי בהרב מיארה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "אני אומר זאת מההתחלה, ובידיעה - גלי בהרב-מיארה מעורבת אישית, עד צוואר, בהגשת תצהירי השקר לבג"צ, בטיוח החקירה, ובשיבוש אקטיבי של הליכי החקירה. לא יעזור לה ולכל המטייחים, היא תיאלץ להיחקר ולעמוד לדין על העבירות הפליליות שביצעה".