מורן מישל מתייחסת לתלונה ללא קרדיט

פעילת מחאות השמאל מורן מישל, חברת מפלגת "הדמוקרטים", הגישה אמש (ראשון) תלונה במשטרה נגד איש התקשורת ינון מגל, בעקבות ציוץ שפרסם ברשת X (לשעבר טוויטר).

מיד לאחר מציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שנעדרה במשך שעות, כתב מגל בציוץ: "אפשר להמשיך בלינץ'", בצירוף אימוג'י קריצה.

בתלונתה כתבה מישל: "בחשבון הטוויטר שלו פרסם קריאה ללינץ' - עשיית שפטים והוצאה להורג של אדם על ידי ההמונים ללא הליך משפטי. וזאת בהמשך למציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית".

בסרטון שפרסמה אחרי הגשת התלונה התייחסה מישל גם להודעת המשטרה לפיה תיחקר שותפתה למחאות, שקמה ברסלר, בעקבות פרסום ברשת, ואמרה: "היום ראינו שכששקמה ברסלר מצייצת, עוד לפני שהיא שולחת, המפכ"ל כבר קורא לחקור אותה".

היא הוסיפה: "המשטרה אמנם נפלה בידי בן גביר, אבל כשאיש תקשורת בגיר ואחראי למעשיו קורא ללינץ' הוא חייב להיחקר וחייבים למצות איתו את הדין".