פרטים נוספים על בדיקת הפוליגרף שחשפה את פרשיית הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי מתגלים הערב (שני), ומשרטטים תמונה מדאיגה של התנהלות מכוונת ומוסכמת בצמרת הפרקליטות הצבאית.

הפרשה החלה כאשר קצינה בכירה בפרקליטות עברה בדיקת פוליגרף שגרתית בשב"כ, כחלק מהליך קידום. בתגובה לשאלה "האם עברת עבירה?", החליטה מיוזמתה לחשוף בפני החוקרים כי היא זו שהדליפה את סרטון פרשת שדה תימן - וזאת לדבריה בהנחייתה הישירה של הפצ"רית.

שב"כ העביר את המידע ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ולמשטרה, וחקירה פלילית נפתחה.

ביום שלישי שעבר ביצעה המשטרה תרגיל חקירה לקצינה. אחד החוקרים התקשר אליה כשהוא מתחזה לאדם אחר וביקש ממנה להגיע לאסוף דבר מה ממשרד אחר בבסיס הקריה. כשהגיעה - עוכבה במקום ונלקחה לחקירה ברחוב קפלן בתל אביב.

בחקירתה הראשונה מסרה הקצינה גרסה חלקית בלבד. מכשירה הנייד נתפס והיא שוחררה לביתה תוך איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה.

יומיים לאחר מכן יצרה קשר עם המשטרה וביקשה להיחקר שוב. הפעם חשפה בפני החוקרים את מלוא המידע.

יפעת תומר ירושלמי צילום: Yonatan Sindel/Flash90. iStock

על פי עדותה, היא הייתה חברה בקבוצת וואטסאפ פנימית שכללה שבעה קצינים בכירים בפרקליטות, בהם גם תומר ירושלמי. לאחר פרסום פרשת שדה תימן, נכתב בקבוצה: "מקווים שהסערה הזו תחלוף". בהמשך נרשמה בקבוצה ביקורת חריפה על הרמטכ"ל הרצי הלוי ודובר צה"ל דניאל הגרי: "הם לא מגנים עלינו באירוע הזה".

הקבוצה שקלה שתי אפשרויות פעולה: תדרוך עיתונאים שקט ללא חשיפת חומרי חקירה - או הדלפה ממוקדת. תומר ירושלמי דחתה את הרעיון הראשון בטענה כי "תדרוך לא יהיה בעל אותה ההשפעה", והוסיפה: "עכשיו אנחנו לוקחים את זה לידיים שלנו".

ההדלפה בוצעה, וחברי הקבוצה חשו כי השיגו את האפקט התקשורתי הרצוי. אך לאחר שהוגשו עתירות לבג"ץ, הורתה הפצ"רית על פתיחת בדיקה פנימית לאיתור המדליף - ומינתה למשימה את סגנה, שהיה בעצמו חלק מהמהלך.