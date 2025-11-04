שר ההגנה האיראני, עזיז נסירזאדה, אמר כי בזכות העם האיראני "הנאמן למהפכה האסלאמית", הצליחה איראן לסכל את מזימות "האויב" במהלך מלחמת 12 הימים נגד ישראל.

לדבריו, "איראן תדע גם בעתיד לבלום כל תוקפנות נגדה".

אלוף מוחמד פאקפור, מפקד כוחות היבשה של משמרות המהפכה, אמר בפני ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני כי הכוחות נמצאים כיום ברמת כשירות גבוהה אף יותר מזו שהייתה במהלך ימי הלחימה. הוא הדגיש, "הכוחות מוכנים להתמודד עם כל איום או פעולה עוינת".

במקביל, אתר החדשות "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, שיבח את כלי הטיס הבלתי מאויש (כטב"ם) מתוצרת איראן - "שאהד", והציג אותו כמודל לחיקוי עולמי.

על פי הפרסום, הכטב"ם המתאבד מסוג "שאהד" הפך את הלחימה לחכמה, מדויקת וזולה, ומעתיקות אותו כיום מדינות רבות ובהן רוסיה, סין וארצות הברית.