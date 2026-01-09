נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר הלילה (שישי) שוב כי ארה"ב תפגע באיראן "בעוצמה רבה מאוד" אם הנהגת המדינה תהרוג מפגינים.

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" אמר טראמפ: "מה שהם עשו בעבר - הם התחילו לירות באנשים בלי הפסקה. ופתאום אנשים בלי שום נשק עומדים שם ומקבלים ירי ממקלעים, יורים בהם למוות, או שהם תופסים אותם, לוקחים אותם לבתי כלא ואז תולים והורגים אותם. ואני אמרתי שאם הם יעשו את זה, אנחנו נפגע בהם בעוצמה רבה מאוד. נפגע בהם חזק".

הנשיא הוסיף: "אנחנו מוכנים לעשות זאת. אם הם יעשו את זה, נפגע בהם חזק. נראה מה יקרה. יש כל כך הרבה אנשים שמפגינים. אף אחד לא ראה דבר כזה. אבל הודעתי לאיראן שאם הם יתחילו לירות בהם… אם הם יעשו משהו רע לאנשים האלה - נפגע בהם בעוצמה רבה מאוד".

מוקדם יותר גינה רזא פהלווי, יורש העצר של איראן, את משטר טהראן על ניתוק האינטרנט ושאר אמצעי התקשורת בעקבות ההתפרצות המחודשת של ההפגנות, והודה לנשיא טראמפ על כך ששוב הזהיר את איראן מפני הרג המפגינים. "מיליוני איראנים דרשו הערב את חירותם. בתגובה, המשטר באיראן ניתק את כל קווי התקשורת. הוא השבית את האינטרנט. הוא ניתק קווי טלפון. ייתכן שאף ינסה לשבש אותות לוויין", כתב פהלווי בפוסט ברשתות החברתיות.

הוא הוסיף: "אני רוצה להודות למנהיג העולם החופשי, הנשיא טראמפ, על שחזר על התחייבותו להעמיד את המשטר לדין. הגיע הזמן שאחרים, כולל מנהיגים אירופיים, ילכו בעקבותיו, ישברו את שתיקתם ויפעלו בנחישות רבה יותר לתמיכה בעם האיראני".

פהלווי סיכם: "אני קורא להם להשתמש בכל המשאבים הטכניים, הפיננסיים והדיפלומטיים העומדים לרשותם כדי להשיב את התקשורת לידי העם האיראני, כדי שקולם ורצונם יישמעו וייראו. אל תתנו לקולותיהם של בני עמי האמיצים להיות מושתקים".

ביממה האחרונה הסלימו ההפגנות באיראן, הנמצאות כבר ביום ה-12. רשת האינטרנט במדינה הושבתה על ידי המשטר. אתמול בערב נהרגו שני אנשי משמרות המהפכה בעיר כרמאנשאה.

בין הקריאות שנשמעו: "מוות לדיקטטור", "מוות לרפובליקה האיסלאמית" ו"זה הקרב האחרון! פהלווי יחזור!".

לפי דיווחי סוכנויות בינלאומיות וארגוני זכויות אדם, לפחות 45 מפגינים נהרגו עד כה, בהם שמונה קטינים. ארגון Iran Human Rights, הפועל מנורבגיה, ציין כי דיכוי המחאות "הופך אלים יותר מדי יום", והוסיף כי מאות נפצעו וכ-2,000 נעצרו.