החל הליך השבת גופת חלל חטוף שאותרה על ידי ארגון הטרור הרצחני חמאס בשטח הלחימה בשכונת שג'אעיה שבמזרח עזה.

צה"ל הודיע כי נציגי הצלב האדום עושים את דרכם לצפון הרצועה כדי לקבל את ארונו של החלל החטוף מידי המחבלים ולהעבירו לצבא.

לאחר שתימסר הגופה לידי נציגי צה"ל והשב"כ היא תובא לשטח ישראל שם ייערך טקס צבאי רשמי שיוביל הרב הראשי לצה"ל.

משם יוסע הארון למכון לרפואה משפטית באבו כביר לשם זיהוי.

ביום ראשון הושבו לישראל גופותיהם של אלוף-משנה אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמל-ראשון עוז דניאל ז"ל.

חמאס מחזיק עדיין בשמונה חללים חטופים: שישה ישראלים - רס"ל רן גואילי, סמ"ר איתי חן, סגן הדר גולדין, דרור אור, מני גודארד וליאור רודאיף, וכן שני אזרחים זרים - ג'ושוע לואיטו מולל וסונטיסק רינטאלק.

הצלב האדום בחפירות לחיפוש אחר גופות חטופים TPS

בסוף השבוע שעבר העביר חמאס חלקי גופות של שלושה אנשים בלתי מזוהים. בדיקה שנערכה במכון הפתולוגי קבעה כי אין מדובר בגופות של חטופים ישראלים.

בישראל הבהירו כי העברת חלקי הגופות איננה נחשבת להפרה של הסכם הפסקת האש, אך דרשו מחמאס להשלים את התחייבותו ולהחזיר את כלל גופות החטופים הנותרות.

בהודעתם מוקדם יותר השבוע, קראו גדודי אל-קסאם למתווכים ולוועדה הבינלאומית של הצלב האדום לסייע להם באמצעים הנדסיים כבדים, שיאפשרו את חילוץ יתר הגופות הקבורות מעבר לקו הצהוב - בתחומי הלחימה של צה"ל.