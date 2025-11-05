זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות, נבחר הלילה (רביעי) לראשות העיר ניו יורק.

רשתות רבות בארה"ב, בהן CNN ופוקס ניוז, חזו את ניצחונו של ממדאני זמן קצר לאחר סגירת הקלפיות בשעה 04:00 שעון ישראל (21:00 שעון ניו יורק).

לאחר ספירת 80% מהקולות, ממדאני הוביל עם 50.6%, בעוד שמושל ניו יורק לשעבר אנדרו קואומו קיבל 41.2% והמועמד הרפובליקני קרטיס סליווה זכה ל-7.4%.

ממדאני התבטא בחריפות נגד ישראל לפני ובמהלך הקמפיין. בין השאר הוא טען כי "ישראל מבצעת רצח עם בעזה" ואף איים לעצור את ראש הממשלה נתניהו במידה והוא יבקר בניו יורק.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק את תמיכתו לקואומו בבחירות לראשות עיריית ניו יורק ואף איים כי לא יעביר כספים פדרליים לעיר, מעבר למינימום הנדרש, במידה וממדאני ינצח, אך זה לא הספיק כדי להביא לקואומו ניצחון.

בתוך כך, שורת כלי תקשורת בארצות הברית חוזים כי הדמוקרטית אביגייל ספנברגר ניצחה במרוץ לתפקיד מושלת וירג'יניה, והפכה לאישה הראשונה שתכהן בתפקיד.

ספנברגר, חברת קונגרס לשעבר, גברה על יריבתה, סגנית המושל הרפובליקנית ווינסום ארל-סירס.

בניו ג'רזי, חברת הקונגרס מיקי שריל צפויה לנצח במירוץ על תפקיד המושלת מול המועמד הרפובליקני ג'ק צ'אטארלי, שנתמך על ידי הנשיא דונלד טראמפ.