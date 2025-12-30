ראש עיריית ניו יורק הנכנס, זוהראן ממדאני, ייכנס לתפקידו ביום חמישי הקרוב בנוכחות מספר חברי קונגרס ובהם הסנטור היהודי ברני סנדרס וחברת הקונגרס הידועה בהתבטאויותיה האנטי-ישראליות, אלכסנדריה אוקסיו-קורטז.

טקס ההשבעה יחל בנאום של אוקסיו-קורטז, ולאחר מכן יתקיים טקס ההשבעה של ממדאני בבניין העירייה, כאשר את הטקס יוביל הסנטור היהודי סנדרס.

ממדאני עצמו שיבח את פעילותה של אוקסיו-קורטז, שהתבטאה בשנתיים האחרונות פעמים רבות נגד ישראל ואף טענה כי "ישראל מבצעת רצח עם בעזה". היא גם קראה לארה"ב לעצור את משלוחי הנשק לישראל.

גם ממדאני עצמו האשים את ישראל ברצח עם. "עבור תושבי ניו יורק רבים שחשו זה מכבר נבגדים על ידי הסטטוס קוו השבור, חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו-קורטז מגלמת סוג חדש של פוליטיקה, ששם את האנשים העובדים בלב ליבה של הפוליטיקה".

"אני גאה מאוד לספור אותה כשותפה לאורך השלבים הרבים של התנועה שלנו המונעת על ידי אנשים. מהקמפיין המקדים ועד היום הראשון של המעבר. אני גאה שהיא תהיה חלק מההשבעה ההיסטורית בבניין העירייה שלנו", אמר ממדאני לקראת טקס ההשבעה.

כחלק מטקס ההשבעה תתקיים גם "מסיבת צפייה" לאורך ברודווי, על מנת להנגיש את טקס ההשבעה לכל תושבי ניו יורק.