שופטת בית המשפט העליון, דפנה ברק-ארז, התנגדה להריסת ביתו של מחבל שתכנן פיגוע תופת באוטובוסים בגוש דן, וזאת בשל העובדה שלמרבה המזל לא היו נפגעים בנפש.

מכתב האישום שהוגש עלה כי המחבל הרכיב בביתו חמישה מטעני חבלה רבי עוצמה, אליהם חיבר מסמרים וברגים, מתוך מטרה לפגוע בנוסעים באוטובוסים.

המטענים הוסתרו בתוך אוטובוסים שהתפוצצו בשעות הלילה, בחניונים בבת ים. לא היו נפגעים באירוע.

השופטת ברק-ארז קבעה בפסק דינה: "בעשרות השנים האחרונות יוחד האמצעי של הריסת בתים למעשי טרור קטלניים. גורמי הביטחון נמנעו ככלל מלעשות בו שימוש כאשר למרבה המזל לא קופחו חיי אדם".

לפי דיווח של עמית סגל, עמדתה של השופטת הייתה בדעת מיעוט. העתירה שהגישה משפחת המחבל נגד צו ההריסה נדחתה על חודו של קול.

לפני כשבועיים הוגש נגד המחבל כתב אישום חמור על ידי התביעה הצבאית. לפי כתב האישום, בינואר 2025 הוא תכנן לבצע פיגוע רב-נפגעים באזור גוש דן באמצעות מטענים עם רסס.

ב-20 בפברואר חדר לשטח ישראל, הטמין את המטענים בארבעה אוטובוסים ותזמן את הפעלתם. שלושה התפוצצו בלילה כשהאוטובוסים ריקים, שניים אחרים נוטרלו. בכך סוכל ניסיון הפיגוע הקטלני.

לאחר מכן נמלט המחבל ליהודה ושומרון, שם הסתתר במשך חודשים. לפי כתב האישום, תכנן לבצע פיגוע התאבדות נוסף בתל אביב, אך נעצר ביולי האחרון על ידי כוחות צה"ל והשב"כ לפני שהספיק להוציא את תוכניתו לפועל.

בית המשפט הצבאי הורה על מעצרו עד תום ההליכים. כתבי אישום הוגשו גם נגד חשודים נוספים.