דבריה של סון הר מלך על הניגוד עניינים ערוץ כנסת

חברת הכנסת לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) חשפה היום (רביעי) בדיון משותף של ועדת החוקה וועדת החוץ והביטחון מידע חריג בנוגע להתנהלות היועצת המשפטית לממשלה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.

הדיון עסק בהדלפה ובחשד לניסיונות טיוח שבאו לאחריה, ובאופן שבו טופלו פניות פורום "בוחרים בחיים" - ארגון המייצג משפחות שכולות ונפגעי טרור.

לדבריה, היועמ"שית גלי בהרב מיארה העבירה את הטיפול בפרשה לפצ"רית לשעבר האלופה יפעת תומר ירושלמי - בדיוק בשעה שבה השתיים ישבו יחד בפגישה בענייני חוק הגיוס.

"כבר מתחילת הדרך אמרתי שהחשודה העיקרית בפרשה הזו היא הפצ"רית", אמרה סון הר-מלך. "יצאו נגדי, כתבו שאני רודפת אותה - והנה, התברר שצדקתי. אבל היום אני רוצה לדבר דווקא על היועמ"שית. גם אם לא הייתה מעורבת ישירות, עצם העובדה שישבה לצידה של הפצ"רית, ראתה את ניסיונות החקירה המפוברקים והייתה מודעת להם - מחייבת חקירה יסודית".

לדבריה, ברשותה יומנים רשמיים המאשרים את מועד הפגישה, והיא הזמינה את חברי הכנסת והעיתונאים לעיין בהם.

"זהו מקרה חסר תקדים", הוסיפה, "לא רק שהמוסד שאמור לחקור מעביר את החקירה לגורם המעורב, אלא שהדבר נעשה בדיוק באותה שעה שבה השתיים ישבו יחד בפגישה בנושא אחר. זהו לכל הפחות צירוף מקרים מוזר מאוד - ודברים כאלה מחייבים חקירה מעמיקה ודין וחשבון מהיועמ"שית".

עו"ד ד"ר איתמר מירון, המייצג את פורום "בוחרים בחיים", מסר: "התרענו לפני שנה וחצי. לדאבוננו, כל מה שהתרענו אירע אחת לאחת, ובית המשפט העליון הסתפק בפיתרונות חלקיים, הוא לא אימץ את מלוא הפיתרונות. אנחנו עתרנו לביצוע פוליגרף לחיילים כבר לפני שנה וחצי. מתברר שגם שרי הביטחון ביקשו זאת. היועמ"שית מנעה כל בדיקה אמיתית. היינו זקוקים לשתי עתירות שונות על מנת שעכשיו תתחיל לטפטף האמת החוצה".

עוד הוסיף: "הגיע הזמן עכשיו שתיערך בדיקה נקיה ואובייקטיבית, עם כל הכלים הטכנולוגיים הרלוונטיים ועם כל אמצעי החקירה האפשריים, על מנת שמלוא האמת תצא לאור, ויפה שעה אחת קודם".