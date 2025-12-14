חקירת המשטרה בפרשת הפצ"רית מתקרבת לסיומה. בשבוע האחרון זומנו החשודים המרכזיים לחקירה נוספת באזהרה, ובמקביל נגבו עדויות פתוחות מבכירים במשרד המשפטים שהיו מעורבים בבדיקת הדלפת הסרטון ובטיפול המשפטי בפרשה.

על פי דיווח בערוץ I24, בין הבכירים שמסרו עדות במשטרה: ד"ר חגי הרוש, העוזר הבכיר של היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אלון אלטמן, המשנה לפרקליט המדינה, וכן שתי פרקליטות בכירות - אחת מלשכת אלטמן ואחת ממחלקת בג"צים, שטיפלה בתגובה שהוגשה לבג"ץ במסגרת הטיפול בהדלפה.

בשבוע שעבר פורסם כי ד"ר הרוש פסל את עצמו מלטפל בפרשה, בשל מעורבות לשכת היועצת המשפטית לממשלה בבדיקת ההדלפה ובתגובה שהוגשה לבג"ץ.

באותה עת הומלץ גם ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, להימנע מעיסוק בפרשה בשל חשש לניגוד עניינים, אך היא התעקשה להמשיך לעסוק בה.

בתוך כך, במשטרה גובר החשד כי סגן הפצ"רית, תא"ל גל עשהאל, טייח את חקירת ההדלפה בפרשת שדה תימן, כך דווח בעיתון "הארץ" מפי מקורות המעורים בפרטי החקירה.

לפי הדיווח, עשהאל, שמונה לבדוק את נסיבות הדלפת הסרטון משדה תימן, ידע כבר בשלבים מוקדמים כי המדליפה היא יפעת תומר ירושלמי - אך לא חשף זאת בפני גורמי משרד המשפטים.

הבדיקה נפתחה בעקבות עתירה לבג"ץ, ולאחריה הוקם צוות חקירה מיוחד. מקורות במשטרה מסרו כי עשהאל "שיטה באנשי משרד המשפטים" והוביל אותם להאמין כי זהות המדליף אינה ידועה.

מקור המעורה בפרטי החקירה ציין כי אין אינדיקציה לכך שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הייתה מעורבת בטיוח או בהדלפה.

עם זאת, בשבוע שעבר דווח כי עשהאל עצמו טען בחקירתו כי "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכת היועמ"שית".