בראד וולס עם דגן רועי חדי

היועץ הרוחני של יו"ר בית הנבחרים האמריקני מייק ג'ונסון, הפסטור בראד וולס, ערך סיור מיוחד ביישובי השומרון כאורחו של ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן.

במהלך ביקורו ביקר וולס ביישוב המתחדש חומש, במצפה יוסף שבהר גריזים, ובמספר יישובים נוספים בשומרון. הוא סיים את הסיור בתצפית מ"המרפסת של המדינה" לצד דגן.

וולס הביע הזדהות עמוקה עם מדינת ישראל ותושביה, תוך שהוא מדגיש את תמיכתו המלאה בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון: "זהו כבוד גדול לעמוד כאן יחד עם חברי, ראש המועצה יוסי דגן, ולהביט על הארץ היפה, ארץ התנ"ך, ארץ ישראל, ולהיות מסוגלים לומר בביטחון מלא שאנחנו עומדים עם ישראל, שאנחנו עומדים בסולידריות עם תושבי יהודה ושומרון".

עוד הוסיף: "אנחנו מודעים לסבל, מודעים לכל הבעיות שאתם מתמודדים איתן מדי יום. המדינה שלנו, ארצות הברית של אמריקה, ניצבת לצדכם. זהו כבוד גדול להכיר בריבונות שלכם ובמורשת שניתנה לכם".

דגן הודה לוולס על הביקור ואמר: "אני מעריך מאוד אותך ואת מה שאתה עושה בארה"ב, במיוחד בכל הנוגע לצדק עבור העם היהודי כאן במדינת ישראל, ובייחוד בארץ התנ"ך. לפני השביעי באוקטובר, וכמובן גם לאחר השביעי באוקטובר, עלינו להביא ריבונות על ההרים של המקום הזה, ארץ התנ"ך, ולהביא ריבונות על הרי יהודה ושומרון - חגורת הביטחון של מדינת ישראל".

לדבריו, "אם רק נדמיין מדינה פלסטינית כאן לפני השביעי באוקטובר - זהו בהחלט הסוף של הסיפור הציוני, הסוף של מדינת ישראל, ועכשיו אנו נלחמים יחד למען הצדק. ראשית, למען הצדק ההיסטורי, ואנחנו נלחמים יחד למען ביטחון מדינת ישראל, ומתוך כך גם למען ביטחונה של ארצות הברית של אמריקה. כי ריבונות ביו"ש היא חגורת הביטחון של ישראל וארה"ב".

בתום הסיור סיכם הפסטור וולס: "ההסברים שלך על החשיבות האסטרטגית של השומרון, על ההר הגבוה ועל הארץ כאן ליד הים התיכון - מלמד עד כמה חשוב לשמור על כוח חזק בהרים. תודה על השיעור החשוב הזה".