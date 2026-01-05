ריינהולד לופטקה לצד דגן רועי חדי

חבר הפרלמנט האירופי ריינהולד לופטקה, מבכירי מפלגת השלטון EPP באיחוד האירופי - בהובלת הנציבה אורסולה פון דר ליין - הגיע השבוע לביקור ראשון בישראל.

הביקור התקיים במסגרת ביקור גומלין, לאחר שיוסי דגן, ראש מועצת שומרון, נפגש עמו לפני כחודשיים בפרלמנט האירופי.

במהלך ביקורו ערך לופטקה סיור מיוחד בשומרון, בהובלת ראש המועצה האזורית. בסיומו נועד לפגישה ארוכה עם דגן, בה שוחחו השניים על סוגיית הריבונות והביטחון באזור.

לאחר הפגישה, הביע חבר הפרלמנט תמיכה מפורשת במאבק להחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון והדגיש את ההבנה העמוקה שלו לצרכיה הביטחוניים של מדינת ישראל ולחובתה להגן על אזרחיה.

"אני מבין עד כמה ריבונות היא חשובה", אמר לופטקה לדגן, "ויש לי הבנה מלאה למאבק שלכם להגן עליה".

בדבריו הדגיש את הצורך בגיבוי בינלאומי למלחמה בטרור, ואמר, "האיחוד האירופי חייב להיות ברור מאוד: מצד אחד יש את ישראל, דמוקרטיה שמגינה על ריבונותה ועל אנשיה, ומצד שני יש טרוריסטים כמו חמאס, חיזבאללה או החות'ים. כדמוקרטים, עלינו לתמוך בדמוקרטיות. עלינו לעשות הכל כדי שאנשים יוכלו לחיות בחברה חופשית, וישראל היא דוגמה לכך".

דגן הודה ללופטקה על עמידתו האיתנה לצד ההתיישבות וציין כי הקשר בין השומרון לאירופה הוא אסטרטגי לביטחון המערב כולו, "אתה חבר אמת של עם ישראל ושל התושבים החלוצים שבונים את ארץ התנ"ך. הריבונות שלנו על יהודה ושומרון היא לא רק צדק היסטורי, אלא מרכיב קריטי בביטחון הלאומי שלנו, במיוחד אחרי 7 באוקטובר. אנחנו מבינים שיש לנו את אותם אויבים ואת אותם ערכים. אם אנחנו נהיה מאוחדים - אנחנו ננצח. יחד נגן על אירופה ועל ישראל".