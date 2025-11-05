הוועדה המשותפת של ועדת החוקה וועדת החוץ והביטחון קיימה הבוקר (רביעי) דיון על ניגודי העניינים בחקירת פרשת הפצ"רית והשלכות ההדלפה מבסיס שדה תימן.

במהלך הדיון נחשפו נתונים מדאיגים על היקף השיח האנטישמי שהתפתח בעקבות הפרשה.

הדוח המלא שהוצג בוועדה

שלומית המר, ראש אגף ניהול משברים במשרד התפוצות, הציגה בפני חברי הכנסת את ממצאי מרכז השליטה והבקרה שהוקם במשרד לצורך ניטור מאבקי הסברה ואנטישמיות ברשת במהלך המלחמה.

לדבריה, המונח "Sde Teiman concentration camp" (מחנה הריכוז שדה תימן) הפך לסמל אנטי-ישראלי משמעותי, עם תפוצה רחבה ופוטנציאל נזק תודעתי רחב היקף.

"ראינו שיש כמה ביטויים ונרטיבים שתפסו חזק ברשתות, והמרכזי שבהם הוא הדימוי של שדה תימן כמחנה ריכוז", ציינה המר. "מאשימים את ישראל באונס מכוון, ורואים שהחשיפות למסרים והשיח, הם חסרי תקדים".

מהנתונים שפורסמו עולה כי בין 28 ביולי 2024 ל-9 באוגוסט 2024 הביטוי הופיע בפלטפורמה X (טוויטר לשעבר) 88,500 פעמים וזכה ליותר מ-92.8 מיליון צפיות.

בטווח רחב יותר - מ-28 ביולי 2024 ועד 3 בנובמבר 2025 - אותרו למעלה מ-368,100 מופעים של הביטוי באנגלית, עם 129.8 מיליון צפיות.

עוד נמסר כי מרבית שיתופי התוכן הגיעו ממשתמשים מארה"ב, בריטניה, הודו וקנדה.

הדו"ח מזהה מספר חשבונות בולטים שתורמים להפצת השיח - חלקם מזוהים עם תנועות פרו-פלסטיניות רדיקליות, אחרים עם BDS, וישנם גם משפיענים בעלי עשרות אלפי עוקבים.