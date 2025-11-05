פגישה משמעותית התקיימה אמש (שלישי) בביתו של אחד ממנהיגי תנועת 'דגל התורה' הרב משה הלל הירש, עם חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר והח"כ לשעבר יצחק פינדרוס.

על שולחן הוצגו פרטי חוק הגיוס המתגבש שניסח יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, כשהשאלה שעלתה על השולחן - האם לתמוך בו, להתנגד או אף להחריף את המאבק בדמות פירוק הממשלה.

במהלך המפגש, שנמשך מספר שעות, הציגו חברי הכנסת את פרטי המתווה לפני הרב הירש סעיף אחר סעיף.

גורמים ב'דגל התורה' אמרו הבוקר לערוץ 7 כי הרב הקשיב לנתונים שהוצגו אך לפי שעה לא מסר את תשובתו. מנגד הבהיר כי הרציונל היה ונשאר זהה: לאפשר לכל לומדי התורה להמשיך לשבת וללמוד תורה ללא הפרעה.

במערכת הפוליטית מעריכים כי דגל התורה היא שמחזיקה במפתחות שרידותה של הקואליציה. "העיניים נשואות להנהגה הליטאית בבני ברק", אומר גורם פוליטי לערוץ 7.

"במידה ודגל התורה תיתן אור ירוק להמשך החקיקה - אזי ש"ס ככל הנראה תתמוך במלא העוצמה בחוק. אם תחליט להתנגד - הקואליציה מתפרקת והולכים לבחירות. ש"ס לא 'תגייר' לבדה את החוק", העריך.

במקביל גם בקואליציה מתעוררת התנגדות למתווה ביסמוט. אתמול נערך בכנסת כנס חירום נגד המתווה, שבו השתתפו יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין, סגנית שר החוץ שרן השכל וארגוני משרתים. אדלשטיין תקף בחריפות: "לא צריכים לקבל את רוע הגזרה. צה"ל לא יכול להיות צבא קטן וחכם - הוא צריך להיות צבא גדול וחכם".

השכל הצהירה כי בכוונתה להצביע נגד החוק והודיעה בפומבי: "מתווה הגיוס הנוכחי לא עונה על דרישות צה"ל. אני מודיעה לקואליציה - אין לכם רוב. שבעה חברי כנסת נצביע נגד החוק, והוא לא יעבור".