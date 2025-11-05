האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון הודיע היום (רביעי) על הארכת תוקף הזכאות בתוכנית "עמית" עד לסוף שנת 2027.

ההחלטה התקבלה, לדברי המשרד, "מתוך הבנת החשיבות של הטיפול בחוסן האישי והנפשי". למשתמשים נמסר כי הארכת הזכאות תתבצע באופן אוטומטי באפליקציה, ללא צורך בפנייה יזומה.

ההטבה ניתנת למשרתי מילואים שצברו לפחות 30 ימי שירות מאז 7 באוקטובר 2023, וכן לחיילים ששוחררו משירות סדיר לאחר מועד זה, או שענו לזימון פעיל של משרד הביטחון.

תוכנית "עמית" מעניקה 12,000 מטבעות דיגיטליים לכל זכאי, למימוש בשירותים מגוונים - ללא עלות וללא השתתפות עצמית.

בין האפשרויות: עד 12 טיפולים פסיכולוגיים (כולל טיפול זוגי ומשפחתי), רפואה משלימה כגון דיקור ועיסוי, סדנאות מוזיקה, נגרות, יצירה ובישול, מנויים לחדרי כושר וחוגי ספורט, ותוכניות מיינדפולנס, תזונה וניהול מתחים.

ההארכה מגיעה לאחר שעד כה ההטבה הייתה בתוקף שנה בלבד - ולמי שלא מימש אותה בזמן, היא פגה אוטומטית.

תחום בריאות הנפש נחשב למבוקש ביותר בתוכנית, אולם בחלק מהאזורים מדווחים על זמני המתנה של מספר חודשים למפגש ראשון.

לעומת זאת, בתחומי הספורט והרפואה המשלימה - ההיענות גבוהה והזמינות נחשבת טובה יותר. התוכנית פועלת בשיתוף מטפלים מוסמכים ומרכזים מורשים בפריסה ארצית.