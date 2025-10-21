התעניינות חסרת תקדים נרשמת בימים האחרונים במכרז קרקעות חדש בעיר ערד, במסגרתו מוענקת העדפה מלאה - 100% - למשרתי מילואים פעילים.

מדובר במכרז הגדול מסוגו בארץ, אשר מושך מאות מתעניינים, בעיקר בשל מחיר הקרקע הנמוך באופן משמעותי ממחירים מקבילים בדרום, ובשל סיכויי הזכייה הגבוהים יחסית לכל מילואימניק שיגיש מועמדות.

המכרז יצא לדרך לאחר פעילות ממוקדת של ראש העיר יאיר מעיין ונציג הציונות הדתית בעירייה, סגן ראש העיר משה קווס, בסיוע החלטת ממשלה שדחף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

השכונה החדשה בערד תוכננה כך שחלק ניכר ממנה יוקצה למשפחות משרתי מילואים, מתוך מטרה לחזק את המרקם הקהילתי והחברתי בעיר, אשר מתחדשת וצומחת בשנים האחרונות.

לצד הפעילות העירונית, קמו בעיר קהילות מבוססות - בהן גרעין תורני פעיל, קהילות בני עקיבא ואף ישיבה תיכונית חדשה שהצטרפה לאחרונה לאולפנה הוותיקה.

בעקבות גל ההתעניינות המשמעותי, הוקמה יוזמה קהילתית בשם "קהילת המילואימניקים" - מיסודם של הגרעינים הפעילים בעיר - אשר תלווה את המשפחות החדשות ותספק מעטפת חברתית וחינוכית להשתלבות מיטבית בעיר ובשכונה החדשה.