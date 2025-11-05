ראשי מועצת יש"ע שיגרו ביממה האחרונה מכתב ברכה למפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט ותמיכה בעשייה הביטחונית וההתיישבותית של הפיקוד תחת הנהגתו.

ראשי המועצות כתבו לבלוט, "אנו נמצאים בתור הזהב של ההתיישבות ביהודה ושומרון", והדגישו את הערכתם לשיתוף הפעולה ההדוק בין הפיקוד לבין ההתיישבות.

עוד נכתב, "בתקופה זו שבה היישובים גדלים, וההתיישבות יוצאת מגדרות היישובים אל השטח הפתוח, מוקמות חוות חדשות כחלק מתפיסת ההגנה של הפיקוד - וזאת בשיתוף פעולה הדוק בין פיקוד מרכז בהובלתך לבין ההתיישבות".

בהמשך המכתב ביקשו לחזק את ידי האלוף, וכתבו, "אנו מבקשים לחזק את ידיך ולברך על העשייה היומיומית בשמירה על ביטחון ההתיישבות, בהגנה ובפיתוח ההתיישבות. אין ספק כי תפיסת הביטחון שאתה מוביל, יחד עם גישה התקפית יותר מבשנים עברו, מבשרות טובות ליהודה ושומרון ולמדינת ישראל כולה".

המכתב נחתם בקריאה להמשך פעולה משותפת, "נמשיך ונפעל יחד להמשיך ולפתח את ההתיישבות ברוח ובמעשה".

על המכתבה חתמו: יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש עיריית אריאל יאיר שטבון, ראש מועצת גבעת זאב יוסף אסרף, ראש מועצת קריית ארבע ישראל ברמסון, ראש מועצת הר אדר חיים מנדל שקד, ראש מועצת שער שומרון אבי רואה וראש מועצת בית אל שי אלון.

בנוסף חתמו: ראש מועצת אורנית אור פירון זומר, ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל, ראש מועצת אלקנה אסף מינצר, ראש מועצת אלפי מנשה שי רוזנצוויג, ראש מועצת מגילות ים המלח אריה כהן, ראש עיריית עמנואל אליהו גפני, ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק, ראש מועצת חברון אייל גלמן, ראש מועצת אפרת דובי שפלר, ומזכ"ל תנועת אמנה זאב חבר (זמביש).