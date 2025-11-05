בישראל מאשרים כי גופת החלל החטוף סגן הדר גולדין, מוחזקת באחת המנהרות התת קרקעיות שבהן מתבצרים 150 מחבלים, במרחב שכונת ג'נינה במזרח רפיח, כך דיווח דורון קדוש בגלי צה"ל.

גורמים ישראלים מסבירים כי ישראל נמנעת מתקיפה אווירית, או מפיצוץ קרקעי של המנהרה המדוברת - בשל החשש שהדבר לא יאפשר להשיב לקבורה בישראל את גולדין.

בימים האחרונים העביר הרמטכ"ל אייל זמיר מסר לדרג המדיני בנוגע למחבלים המתבצרים במנהרות ברפיח. "אסור לאפשר לאף מחבל לצאת חי - אלא אם יוחזר הדר גולדין ז"ל", אמר זמיר.

האמירה החריגה של הרמטכ"ל הושמעה על רקע הפרסום לפיו ישראל שקלה לאפשר למחבלים לעבור לשטח שבשליטת חמאס בתמורה לכך שיתפרקו מנשקם.

ראש הממשלה נתניהו הודיע כי הוחלט שלא לאפשר את יציאת המחבלים זאת לאחר שהופעל עליו לחץ כבד בימין.

בימים האחרונים חזר זמיר על עמדתו בפני מקבלי ההחלטות ואמר כי לא יאפשר מצב שבו מחבלים מרפיח ישתחררו מבלי שתובטח השבת גופתו של סגן הדר גולדין ז"ל, שנפל במבצע "צוק איתן" ב־2014 וגופתו מוחזקת בידי חמאס עד היום.