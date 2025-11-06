המשטרה ערכה היום (חמישי) חיפוש במשרדי הפרקליטות הצבאית, במסגרת חקירת פרשת הדלפת סרטון ההתעללות מתוך בסיס שדה תימן. החיפוש בוצע בהתאם לצו בית משפט, ומהווה חלק מהליך החקירה המתמשך.

בתוך כך, מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה את הגורמים המנהלים את חקירת הפצ"רית, כי עד להכרעת בג"ץ בנושא - כל ממצאי החקירה יועברו לעיונו בלבד.

מהמשטרה נמסר: "מפכ"ל המשטרה קיים היוועצות עם ראש אח"מ והיועץ המשפטי של המשטרה והנחה כי החקירה תמשיך להתנהל באופן יסודי, מקצועי ועצמאי בהתאם לסמכות המשטרה על-פי דין, לעניין הגורם המלווה את החקירה הנושא תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון והמשטרה תפעל בהתאם להכרעת בג"צ".

מוקדם יותר היום הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כי לא תעסוק עוד בפרשה בשל ניגוד עניינים, וכי ליווי החקירה יועבר לטיפול הפרקליטות.

זמן קצר לאחר הודעתה, הודיע שר המשפטים יריב לוין כי מינה את השופט בדימוס אשר קולה לתפקיד ליווי החקירה, לאחר שקיבל חוות דעת משפטית המאשרת את המינוי.

משרד המשפטים מסר בהודעה רשמית כי קולה "קיבל על עצמו תפקיד בהתאם לכתב המינוי שנשלח אליו מטעם שר המשפטים, וזאת לאחר שנועץ ביועמ"ש המשרד אשר קבעה כי אין מניעה חוקית לכך שיקבל על עצמו תפקיד זה".

עוד נמסר כי "הנציב הוציא מכתבים לכלל הגורמים הנוגעים בדבר ומלווים את החקירה וביקשם לשתף עמו פעולה. כפי שהודיע הנציב בעבר, בהיותו עובד ציבור יפעל בכפוף לכל דין".