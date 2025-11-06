הקהילה היהודית בניו יורק הצביעה בעיקר עבור זוהראן ממדאני, אך רבים מחברי הקהילה עדיין חוששים מדעותיו האנטי-ישראליות. הסנטור היהודי צ'אק שומר, אחד מראשי המפלגה הדמוקרטית, לא הביע תמיכה פומבית בממדאני, אך סיפר כי לאחר בחירתו לראשות העיר, הוא צלצל לברך אותו.

"הייתה לנו שיחה טובה מאוד. אמרנו אחד לשני שאכפת לנו מניו יורק, ושאנחנו מצפים לעבוד יחד כדי לעזור לעיר ולשפר אותה. בירכתי אותו על ניהול קמפיין טוב מאוד", סיפר שומר. על פי קר של רשת CNN כ-64 אחוזים מיהודי ניו יורק הצביעו עבור ממדאני, שהאשים את ישראל בביצוע "רצח עם" בעזה, ואף איים כי יעצור את ראש הממשלה נתניהו במידה ויבקר בניו יורק.

כמה רבנים וארגונים יהודים דחקו בתומכיהם שלא להצביע עבור ממדאני עקב דעותיו על ישראל, בעוד צעירים רבים בקהילה היהודית התמקדו יותר בדעותיו בנושאי פנים כמו דיור, יוקר המחיה ועוד. אלנה זייצ'יק, תושבת ישראלית-אמריקאית מברוקלין שבני משפחתה נחטפו על ידי חמאס, טענה בראיון לרשת CNN כי יהודי ניו יורק נותרו סקפטיים לגבי ממדאני.

היא עצמה השאירה פתק ריק ולא הצביעה עבור אף אחד מהמועמדים. "זה רק מראה שיש הרבה עבודה לעשות. הוא לא בנה את הקואליציה עם ניו יורק היהודית שצריכה לקרות למען ניו יורק חזקה, שיכולה להתמודד עם כל מיני סוגי שנאה. צריכה להיות קואליציה חזקה עם הקהילה היהודית, והוא לא כבש את רובנו", אמרה זייצ'יק בראיון לרשת CNN.

היא גם סיפרה כי היא מסכימה עם דעותיו של ממדאני בנושאי פנים, אך טענה כי "הוא אינו מבין את השכיחות של טענות אנטישמיות ואנטי-ציוניות". ממדאני גם התפרסם כתומך פומבי של תנועת BDS הקוראת לחרם על ישראל, אך למרות זאת חלק מהארגונים היהודיים בארה"ב בירכו אותו על בחירתו.

הארגון הפרוגרסיבי בניו יורק "יהודים למען צדק גזעי וכלכלי" פרסם פוסט בו כתב "מזל טוב לממדאני, מזל טוב לניו יורק".

לעומתם, "הליגה נגד השמצה" השיקה את "ניטור ממדאני" במסגרתו יעקבו אחר ההתבטאויות והפעילות שלו, וכן פתיחת קו לתושבי ניו יורק היהודים לדווח על תקריות אנטישמיות. "אנו מצפים מראש עיריית העיר עם האוכלוסייה היהודית הגדולה בעולם לעמוד באופן חד משמעי נגד אנטישמיות על כל צורותיה השונות ולתמוך בכל תושביה היהודים כפי שהיה עושה בכל שאר הבוחרים", אמר מנכ"ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט.