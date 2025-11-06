סגן הפצ"רית, תת-אלוף גל עשהאל, נחקר הערב (חמישי) באזהרה במסגרת חקירת פרשת הדלפת סרטון ההתעללות בשדה תימן.

בתום חקירתו שוחרר למעצר בית והורחק זמנית מתפקידו בפרקליטות הצבאית.

עשהאל מונה בעבר על ידי הפצ"רית דאז יפעת תומר ירושלמי, לבדוק את נסיבות הדלפת הסרטון מתוך המערכת הצבאית.

מסקנותיו קבעו כי מאות אנשים נחשפו לחומרים ולכן לא ניתן לדעת מי אחראי להדלפה. כעת נבדקת האפשרות כי בעת הגשת התצהיר לבג"ץ - ידע עשהאל, יחד עם בכירים נוספים, כי מקור ההדלפה מצוי בתוך הפרקליטות עצמה.

במשטרה מעריכים כי עד מחר בבוקר יושלמו יתר פעולות החקירה, ובוחנים את האפשרות לשחרור הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, למעצר בית בתנאים מגבילים. עם זאת, טרם התקבלה החלטה סופית בנושא, והחקירה נמשכת.

מוקדם יותר היום ערכה המשטרה חיפוש במשרדי הפרקליטות הצבאית, בהתאם לצו של בית המשפט, כחלק מהליך החקירה המתמשך.

במקביל, מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הנחה כי כל ממצאי החקירה יועברו ישירות לעיונו, עד להכרעת בג"ץ בשאלה מי יחקור את הפרשייה.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה מוקדם יותר כי בשל ניגוד עניינים לא תעסוק עוד בפרשה, והעבירה את ליווי החקירה לפרקליטות.

בתגובה, הודיע שר המשפטים יריב לוין על מינויו של השופט בדימוס אשר קולה ללוות את החקירה, לאחר שקיבל חוות דעת משפטית המאשרת את המהלך.