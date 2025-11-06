פעיל הימין יאיר אנסבכר הודיע הערב (חמישי) על הקמת מפלגה פוליטית חדשה בשם "אורות השחר", שתפעל תחת עקרונות של אמונה, לאומיות ושקיפות ציבורית.

בהודעת ההקמה כתב אנסבכר, "בעזרת ה' יתברך, בסימן טוב ובמזל טוב! אנחנו מתחילים הלילה דרך חדשה עם מפלגת 'אורות השחר'. הרעיון המסדר הוא פשוט והגיוני: להוות אלטרנטיבה אמונית לאומית".

לדבריו, המפלגה תקיים תהליך פריימריז שקוף והוגן בין כלל המתמודדים שירצו בכך, על בסיס התפקדות רחבה של אזרחים. מטרת התהליך, לדבריו, היא "להעמיד רשימת ישראלים טובים ונאמנים שיובילו את כולנו קוממיות".

עוד הוסיף כי לאחר גיבוש הרשימה הסופית, תפעל המפלגה לשלב כוחות עם יתר "המפלגות הנאמנות" לצורך הקמת בלוק טכני, שירוץ תחת פתק אחד בבחירות הקרובות לכנסת ולממשלה.

"פרטים נוספים יגיעו בהמשך בעז"ה", סיכם אנסבכר את הודעתו.