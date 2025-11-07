הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אתמול (חמישי) בערב ודן בהתפתחויות בזירות הלחימה השונות, לרבות ההסלמה בגבול הצפון והמשך ההתמודדות עם ארגון חמאס ברצועת עזה. במסגרת הדיון עלה גם נושא המחבלים "הנצורים" בעיר רפיח והדרכים האפשריות לטיפול במצב.

על פי דיווח בחדשות 12, שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר במהלך הדיון בקבינט כי בעבר נשקל רעיון להגלות את כ-200 המחבלים מרצועת עזה, אך בעקבות הפרות החוזרות מצד חמאס של הסכמי הפסקת האש, וכן בשל התקריות בהן נהרגו שלושה חיילי צה"ל לאחר חתימת ההסכם - ירדה האופציה מן הפרק.

עוד דווח כי במהלך הדיון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ פנו לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בשאלה: "הבנו שאתה תומך בהגליה שלהם?". זמיר השיב בתוקף: "מה פתאום?! אני לא בעד לשחרר אותם. צריך להרוג אותם. מבחינתי או שיושמדו או שייכנעו".

בהמשך דבריו, התייחס זמיר גם לסוגיית החזרת גופות החטופים, וציין: "אסור לעבור לשלב הבא של ההסכם עם חמאס לפני שכל החטופים החללים ישובו".

מוקדם יותר השבוע העביר זמיר מסר חד וברור לדרג המדיני בנושא המחבלים ברפיח ואמר: "אסור לאפשר לאף מחבל לצאת חי - אלא אם יוחזר הדר גולדין ז"ל".

האמירה החריגה של הרמטכ"ל הושמעה על רקע הפרסום לפיו ישראל שקלה לאפשר למחבלים לעבור לשטח שבשליטת חמאס בתמורה לכך שיתפרקו מנשקם.

ראש הממשלה נתניהו הודיע כי הוחלט שלא לאפשר את יציאת המחבלים, לאחר שהופעל עליו לחץ כבד בימין.