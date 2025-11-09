נתניהו מאשר: הדר גולדין יוחזר לישראל עומר מירון, לע״מ

ישראל קיבלה לידיה בצהריים (ראשון) באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. בחמאס טענו כי מדובר בארונו של סגן הדר גולדין הי"ד.

משם יועבר הארון לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועבר לזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

מוקדם יותר, בפתח ישיבת הממשלה, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו "אנחנו אמורים לקבל את גופתו של סגן הדר גולדין אחר הצהריים. יש לנו מורשת מהקמת המדינה - ממלחמת העצמאות עד מלחמת התקומה - להחזיר את חיילינו שנפלו בקרבות, ואנחנו עושים את זה".

גורם מדיני אומר הבוקר כי ישראל רואה בחומרה רבה את ההפרה שבעיכוב השבתו של החלל החטוף הדר גולדין. "ישראל דורשת את השבתו המיידית", אמר הגורם. במקביל דווח כי חמאס מנסה לייצר עסקה לפיה תמורת שחרור גולדין ישראל תאפשר ל-150 מחבלים הנצורים במנהרה ברפיח לצאת מהאזור ללא פגע. במערכת המדינית אמרו כי אין שום הסכמה למהלך כזה.

אתמול, במסגרת הלוחמה הפסיכולוגית פרסם ארגון הטרור הרצחני סרטון ברשת 'אל-ג'זירה' בו נראים מחבלי חמאס לצד צוותים של הצלב האדום מגיעים למנהרה ומוציאים ממנה שק שלכאורה מכיל גופה.

לפני שהשק נלקח מהמנהרה מדביקים עליו המחבלים מדבקה עם הכיתוב בעברית, אנגלית וערבית "הדר גולדין".

סגן הדר גולדין, קצין בסיירת גבעתי, נפל במבצע 'צוק איתן' ביום בו החלה הפסקת אש בין צה"ל לבין חמאס. הוא מוחזק כבר 11 שנים בידי ארגון הטרור הרצחני.