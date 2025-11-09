אלחי רפואה, חברו הקרוב של הדר גולדין ז"ל, מתאר את תחושת ההמתנה הארוכה מאז קיבל את ההודעה על חטיפתו של הדר במבצע צוק איתן. לדבריו, כל עוד הדר לא שב - המבצע לא תם.

"אני חושב שהסיפור של צוק איתן התחיל לפני 11 שנים, וחייב להסתיים עכשיו עם השבתו של הדר", אמר רפואה בראיון לערוץ 7.

הוא התייחס לבחירת המשפחה לקיים הלוויה סמלית ללא גופה, והסביר כי הציבור לא הבין שמדובר בטקס סמלי בלבד. ההשלכות, לדבריו, היו קשות. "אנשים אמרו, לא הבנתי, הייתה הלוויה, מה אתם רוצים?"

הוא מותח ביקורת חריפה על חמאס, שלדבריו ממשיך לשחק בגופת חייל צה"ל. "הדר היה אצל חמאס 11 שנה, חמאס משחק בסיטואציה הזאת".

מאז מותו של הדר, הקשר בין רפואה למשפחת גולדין - ובפרט עם אחיו צור - התהדק. הם ממשיכים לפעול יחד למען מטרה אחת ברורה: להביא את הדר למנוחת עולמים.

רפואה ביקש להדגיש את אופיו הייחודי של הדר - אדם עדין, יצירתי, שקט ומנהיג. לדבריו, כל מי שהכיר אותו - הושפע. "אני הייתי חבר שלו, אבל גם תלמיד שלו - ישבנו ללמוד חברותא במכינה".

רפואה, שגם יוצר מוזיקה, כתב לחן מיוחד לזכרו של הדר. לדבריו, הוא ממתין להשמיע אותו ברגע הנכון, כשישוב סוף סוף לקבר ישראל. "ניגון 'העוז והענווה' - שהוא לזכר הדר, בעזרת השם אני חושב שזה הזמן הנכון להוציא אותו לעולם".