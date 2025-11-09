נשקו של סגן הדר גולדין ז"ל, שנמצא בעבר בשטח רצועת עזה על ידי כוחות צה"ל, שוחזר ותוקן - והיום (ראשון) הוחזר למשפחתו.

במקביל, ארון חלל חטוף, שבו לטענת חמאס נמצא גולדין, הגיע אחר הצהריים למכון לרפואה משפטית באבו כביר - שעות אחרי שארגון הטרור פרסם הודעה רשמית שלפיה ישחרר את הקצין החלל.

ארון הקבורה הועבר אחר הצהריים לידי צה"ל בתוך רצועת עזה, ומשם הועלה לישראל. לאחר מכן הועבר הארון למכון לרפואה משפטית באבו כביר, שם מתקיים הליך זיהוי וזיהוי נסיבות המוות.

לפני כשלוש שנים, בצעדת חמאס לציון 35 להקמת הארגון, הציגו פעילי טרור את רובה התבור שלטענתם שייך לגולדין - כולל ציון מספרו הסידורי: 42852351.

גולדין, קצין בסיירת גבעתי, נחטף ונפל במהלך מבצע 'צוק איתן' בשנת 2014, ומאז הוחזק בידי חמאס בתוך רצועת עזה. היום פרסם חמאס הודעה רשמית שלפיה שחרר את גופתו.