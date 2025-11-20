בפעילות מיוחדת שביצעו כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, שירות הביטחון הכללי ואמ"ן, נעצר ברפיח מרוואן אלהמץ, רופא ומחבל חמאס.

אלהמץ היה שותף בקביעת מותו של סגן הדר גולדין ז"ל, ונחשד כי ידע היכן נטמן במנהרת "דרור לבן".

המעצר התרחש בחודש יולי 2025 במסגרת מבצע חשאי שגובש לאחר פעילות מודיעינית ממושכת.

לפי הודעה משותפת של צה"ל ושב"כ, מדובר באחת ממספר פעולות שבוצעו בחצי השנה האחרונה במסגרת מאמץ מתמשך להשבת גופתו של גולדין לקבר ישראל.

על פי ההודעה, אלהמץ היה מעורב באופן ישיר בהחלטות שהתקבלו בזירת הלחימה שבה נחטף גולדין, ונחשב לדמות מפתח באירועים שאירעו במנהרת המחבלים שבה הסתיימה דרכו.

מרוואן אלהמץ צילום: דובר צה"ל

מוקדם יותר הערב הותר לפרסום כי במבצע של פיקוד הדרום, בו פעלו יחידת יהל"ם ושייטת 13, חשפו כוחות צה"ל בדרום רפיח את התוואי התת-קרקעי בו הוחזק גולדין בשנים האחרונות.

לפי צה"ל, מדובר בתוואי תת-קרקעי מהמשמעותיים והמורכבים ביותר שנחשפו עד כה ברצועת עזה.

התוואי התת קרקעי נמתח לאורך של יותר מ-7 קילומטרים ובעומק של כ-25 מטרים מתחת לפני הקרקע.

המנהרה עוברת מתחת לשכונת מגורים צפופה, בסמוך לציר פילדלפי, דרך אזורים אזרחיים רגישים - בהם מבני אונר"א, מסגדים, מרפאות, גני ילדים ובתי ספר.

צה"ל חשף את המנהרה של הדר גולדין דובר צה"ל

בתוך המנהרה אותרו כ-80 חדרי שהייה, כולל חדרי שליטה ששימשו מפקדים בכירים בשלטון הטרור חמאס לאחסון אמצעי לחימה, תכנון פיגועים ושהייה ממושכת. בין הבכירים שפעלו במתחם - מח"ט רפיח, המחבל מוחמד שבאנה.

במהלך הפעולה פעלו גם לוחמים מאוגדות 162 ו-143, שאיפשרו את התמרון הקרקעי וההנדסי בתוואי המורכב.