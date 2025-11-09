נתניהו על השבת גופתו של הדר גולדין ללא קרדיט

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (ראשון) להשבת גופתו של סגן הדר גולדין ז"ל לישראל, לאחר יותר מ-11 שנים בהן הוחזקה בשבי חמאס.

"במשך 11 שנים, מאז צוק איתן, היו בחדרי תמיד שתי תמונות - של אורון שאול ושל הדר גולדין זיכרונם לברכה", אמר נתניהו.

"ידעתי שאנחנו נביא אותם הביתה. לא ויתרנו על זה לרגע. עשינו הרבה פעולות, אבל מובן מאליו שאחרי שנכנסנו לעזה - יכולנו לעשות הרבה יותר".

נתניהו שיבח את לוחמי צה"ל ואת ההחלטות המדיניות שהובילו להשבתו: "בזכות גבורתם של לוחמי צה"ל, והחלטות שקיבלנו, הם באו הביתה. היום הדר גולדין חוזר הביתה".

נתניהו התייחס גם למאבק ארוך השנים של משפחת גולדין: "אני יודע את הייסורים שהמשפחה שלו עברה, אני יודע את הכמיהה להשבתו שאיחדה את כל עם ישראל, והיום אנחנו מאוחדים בזה שהבאנו אותו סוף סוף להוריו, למשפחתו, אל קבר ישראל".

נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר: "לאחר אחת עשרה שנים כואבות וארוכות מדי, סגן הדר גולדין ז"ל, גיבור ישראל, שב היום לאדמת הארץ. באחת עשרה השנים שחלפו מאז שנפל בקרב ונחטף במבצע צוק איתן, תמונתו של הדר ניצבה על שולחני במגוון התפקידים אותם מילאתי, ודמותו נותרה כל העת חקוקה בליבי. בשנים הללו, בהן כאב, תקווה ותפילה ליוו את משפחת גולדין ואת עם ישראל כולו, מיכל ואני זכינו להכיר מקרוב את שמחה, לאה, איילת, חמי, צור וכל המשפחה האהובה".

"עם ישראל מחבק אותם היום באהבה עמוקה ובהערכה אין קץ על מאבקם העיקש והבלתי נלאה להשבתו של הדר, על התקווה שלא דעכה, על הכבוד, על הציונות, ועל האמונה שהיו נר לרגליהם. נזכור וננציח את הדר האהוב. יהי זכרו ברוך. תודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לצוותו ולמתווכות על תרומתם המשמעותית במהלך שהוביל לסיום הפרק הכואב הזה. נמשיך לפעול בכל דרך להשבתם של ארבעה חטופים חללים שעדיין בידי מרצחים. עד האחרון!".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מסר: "סגן הדר גולדין ז"ל שב הביתה. ‏יום של כאב גדול, אבל גם של סגירת מעגל ארוך שנים עבור משפחתו שלא ויתרה לרגע. ‏עם ישראל כולו מרכין ראש, מחבק את משפחת גולדין, ומבטיח - נעשה הכל כדי שכל בנינו ישובו הביתה".