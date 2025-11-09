ערב גדודי נערך היום (ראשון) לסיירת גבעתי, בהובלת מפקד החטיבה אלוף-משנה נתנאל שמכה, מפקד הסיירת סגן-אלוף ש', מפקדים ולוחמים.

הערב ציין את סגירת המעגל עם השבתו של סגן הדר גולדין ז"ל לקבר ישראל - יותר מ-11 שנים לאחר שנחטף במבצע "צוק איתן".

מפקד הסיירת נשא דברים בפני הלוחמים ואמר: "נלחמנו בשביל שהדר יחזור לקבורה בישראל. זו סגירת מעגל עוצמתית ומרגשת, המסתיימת בדיוק בערב הזה ובדיוק ברגע הזה. ממש את ההודעה קיבלנו עכשיו, הרשמית, ואפשר לומר הערב את מה שלא אמרנו עד היום".

עוד הוסיף: "הסיירת, החטיבה ועוד המון כוחות בצה"ל עסקו רבות בזמן הלחימה, כדי להצליח להחזיר את הדר זיכרונו לברכה לגבורה בישראל, במרחבים מורכבים ובשטחים קשים. שילמנו על זה גם מחיר יקר".

לסיום אמר: "יש עוד פה חלק מהמשפחות השכולות, שממש בתוך האירועים האלו איבדו את יקיריהם, ונלחמנו בעל קרקע ובתת קרקע. 11 שנים ושלושה חודשים, חיכינו לרגע הזה. אירוע מרגש מאוד שזה קורה ממש עכשיו".