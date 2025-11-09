ליאורה גלט-ברקוביץ', שהורשעה בהדלפה מפרקליטות המדינה לפני כ-23 שנים על חקירה נגד ראש הממשלה דאז, אריאל שרון, התייחסה לסערת פרשת שדה תימן, בה מעורבת הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי.

בריאיון ששודר בחדשות 13 אמרה גלט-טאוב, לשעבר גלט-ברקוביץ', "אני לא חושבת שמה שהיא עשתה, העובדה שהיא מסרה את זה לערוץ 12, הוא הפיגוע - עצם המעשה הוא הפיגוע. והעובדה שחוקרים את זה ומעמידים לדין, זה מעמיד את ישראל במצב הרבה יותר טוב מאשר אם היה דבר כזה קורה ולא היו מעמידים אותם לדין. אין לי ספק שהדברים שראש הממשלה אמר הם דברים איומים וחסרי אחריות".

היא פוטרה לאחר שנחשפה ההדלפה, וכחמש שנים לאחר מכן עזבה את ישראל. לדבריה, המציאות הנוכחית עבור תומר ירושלמי קשה בהרבה מזו שהיא עצמה חוותה.

"אני חושבת שמצבה הרבה יותר קשה ממצבי", אמרה. "בזמן שאני הדלפתי, לא היו רשתות חברתיות. לא עשו לי הפגנות מול הבית, לא דיברו עליי בלי סוף בתוכניות רדיו וטלוויזיה. היו דברים קשים, אבל זה לא היה רע ואכזרי כמו היום".

לסיום, היא הפנתה מסר אישי לתומר ירושלמי, "אני מאוד מקווה שהיא לעולם לא תגיד 'חבל שלא הצלחתי למות', כי זו אמירה איומה. אני באמת חושבת שחייה יהיו נוראיים. אני מקווה שהיא תוכל יום אחד לעזוב את הארץ עם משפחתה ולבנות לה חיים שקטים במקום אחר, כי בארץ היא לא תוכל להמשיך לחיות".